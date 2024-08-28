Bakanlar Yüksekova'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

BAKANLAR ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreninin ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakanlar, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip sohbet etti. Yapılan ziyaretlerin ardında bakanlar, Yüksekova'dan ayrıldı.