Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, selin vurduğu Bartın'a geldi: Turuncu alarm devam ediyor

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, "Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Yarın 30 milyon ödenek valilik hesabına aktarılacaktır." dedi. Bakan Tunç ise "Maddi hasarlara ilişkin devletimizin tüm kurumları, Bakanımızla birlikte bölgeye intikal ettik. Çalışmalara nezaret edeceğiz. Maddi hasarların bir an önce giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a geldi. Bakanlar, ilk olarak Bartın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ziyaret etti. Bakan Tunç ve Yerlikaya'yı burada Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz karşıladı. Sel felaketinin yaşandığı köylere enerji verilebilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye toplam 4 bin 283 personel, 52 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir. Dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağışlar sonrası şu ana kadar 588 ihbar alınmıştır. Son 24 saatte Amasra 183 kilogram, Bartın merkezde 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımız bot ve iş makinelerimizle kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın saat 15.00'e kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu alarm devam etmektedir. Bin 297 personelimiz görev yapmaktadır. Yarın gelecek personelle birlikte 3 bin 330 personele çıkacak. Enerji verilemeyen köylerimize enerji verilebilmesi için kapalı olan yolların açılması için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Taşkınlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere nakillerin gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Turç, "AFAD Başkanımız sel anından itibaren ilimize intikal ettiler. Mahsur kalan vatandaşlarımız helikopterlerle, iş makineleri ve botlarla kurtarıldı. Barınma ile ilgili problemimiz yok. Bu gecede biz sürekli Valimiz, İçişleri Bakanımız ve devletin tüm kurumlarıyla beraber takip ediyoruz. Komşu illerimizde takibimiz devam ediyor. İnşallah daha büyük bir felaket olmadan bu taşkın etkisini de atlatırız. Cumhurbaşkanımız bölgeyi an be an takip ediyoruz. Tekrar tüm bölge halkına, Batı ve orta Karadeniz'e geçmiş olsun diyorum. Turuncu uyarılar devam ediyor. Teyakkuz halinde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.