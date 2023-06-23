Bakanlar ve Bakanlıkların Programları

Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Ticaret Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın programları açıklandı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı'nın da bir ziyareti var. Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular da mücadele edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Diyarbakır Annelerini ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(Diyarbakır/11.15/14.40/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AFAD koordinasyon toplantısına, il eğitim değerlendirme toplantısına, İGA Konteyner Merkezi'nde öğretmenlerle buluşma programına katılacak, İskenderun Limanı'nda Rauf Bey Gemisi'ni ziyaret edecek ve öğretmenlerle bir araya gelecek.

(Hatay/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay AFAD Kriz Merkezi'nde katılacağı toplantı sonrası basın açıklaması yapacak, Kırıkhan ilçesinde konteyner kent ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek, Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek, AFAD koordinasyon toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak ve konteyner kente ziyarette bulunacak.

(Hatay/09.30-11.30/Adıyaman/16.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman ve Malatya'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve konteyner kentleri ziyaret edecek, ekonomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Adıyaman/09.30-13.00/Malatya/16.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, AŞTİ, İstanbul Havalimanı, İDO Yenikapı İskelesi, Osmangazi Köprüsü Gişesi, Halkalı Marmaray ve Hızlı Tren Garı ile Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'na video konferans yöntemi ile bağlanarak bayram öncesi yoğunluğunu önlemek amacıyla uygulanan tedbirler konusunda bilgi alacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı sanayi ürün ile mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini ve haziran ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bulunan Salon Sporları Merkezi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular, okçuluk, kano, masa tenisi, atletizm, karate, tekvando, boks, atıcılık ve artistik yüzme branşlarında mücadele edecek.

(Krakow/Chorzow/Bielsko-Biala/Krnica-Zdroj/Nowy Targ/Wroclaw/Oswiecim) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.