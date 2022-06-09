Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi - Haberler

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Bakanlar Varank ve Kasapoğlu öğrencilerin çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezinde öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezinde öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yenişehir ilçesinde bulunan Sur Gençlik Merkezini ziyaret etti. Burada erbane eşliğinde karşılanan Bakanlar, katlara çıkarak öğrencilerin bilimsel çalışmalarını inceledi, hocalardan ve öğrencilerden bilgi aldı.

Bakan Varank ve Kasapoğlu, ziyaretin ardından Zerzevan Kalesi'nde Gökyüzü Gözlem etkinliğine katılmak üzere gençlik merkezinden ayrıldı.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kasapoğlu Mustafa Varank Yenişehir gençlik Güncel Haberler

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