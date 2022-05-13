Bakanlar Varank ile Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğine katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakanlar Varank ile Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğine katıldı

AA - Cem Şan - Güncel
 - Güncelleme:
Bakanlar Varank ile Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

BİLECİK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gölpazarını Tanıtma ve Kültür Derneğince Şeyh Edebali Türbesi alanında Hıdırellez etkinliği gerçekleştirildi.

Varank ile Dönmez, cuma namazının ardından katılımcılara pilav ve ayranın yanı sıra Vakıflar Haftası dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünün hazırladığı ikramları dağıttı.

Bakanlar, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile kurum müdürleri ve partililer katıldı.

AA / Cem Şan - Güncel

Mustafa Varank, Hıdırellez, Bilecik, Enerji, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title