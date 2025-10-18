Bakanlar Uraloğlu ve Ersoy, Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları Açılış Törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kepezüstü ve sanayi kavşakları sayesinde zamandan 1 milyar 561 milyon lira, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere yıllık 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını belirterek "Yani biz buraya yaptığımız yatırımı birkaç yıl geçmeden bile devletin kasasına, vatandaşımızın cebine koymuş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Antalya'nın sadece turizmi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda tarımı ve ticaretiyle Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak son 23 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 241 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 761 kilometreye yükselttiklerini BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 123 kilometreden 1101 kilometreye çıkardıklarını dile getirdi.

Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını rahatlattıklarını ve güçlendirdiklerini ifade eden Uraloğlu, Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun tünellerinden çift tüp Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtıklarını, Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Toroslar'ın tünel konforuyla sadece 5 dakikada geçilmesini sağladıklarını vurguladı.

Nisan ayında açılışı gerçekleştirilen Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarıyla da şehrin gökyüzündeki kapısını ardına kadar açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Havalimanımızın mevcut 35 milyon olan yolcu kapasitesini 82 milyona çıkardık. Böylece Antalya Havalimanı'nı 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek kapasiteli ikinci havalimanı haline getirdik. Bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 31,5 milyon yolcuya hizmet sunduk. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın son raporuna göre Antalya Havalimanı'mız günlük ortalama 968 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı oldu." diye konuştu.

"Bu kavşaklar, Antalya'nın turizmine, ticaretine ve günlük yaşamına nefes aldıracak"

Uraloğlu, son yıllarda Antalya'daki turizm faaliyetleri ve nüfus artışına paralel artan trafik yoğunluğundan dolayı şehir içi ulaşıma nefes aldıracak Antalya Havalimanı ile Antalya batısını birbirine bağlayan güzergahta yer alan Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü kavşaklarının yapımına başladıklarını anımsatarak, bugün bunlardan, Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarının açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kepezüstü Kavşağı'nı, Burdur-Antalya, Korkuteli-Antalya, Batı Çevre Yolu, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu ve şehir merkezine giden 5 ana aksın kesişim noktasında, 332 metre uzunluğundaki köprüsüyle bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak inşa ettiklerini anlatan Uraloğlu, Sanayi Kavşağı'nı ise şehir merkezini Batı Çevre Yolu'na bağlayan aks üzerinde, 360 metre uzunluğunda aynı yüksek standartta tamamladıklarını dile getirdi.

Kepezüstü Kavşağı'nın, günlük 95 bin 500 araç geçişiyle Antalya'nın en yoğun noktalarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Burada, Burdur-Antalya ve Korkuteli-Antalya arasında transit geçiş imkanı tesis ederek, Antalya Şehir Hastanesi'ne erişim sağlayan ana aksların kesişim noktasında yer alan hemzemin kavşaktaki sinyalizasyon sistemini devre dışı bıraktık. Bekleme sürelerini tamamen ortadan kaldırmış olduk. Dur-kalk olmadan kesintisiz bir trafik akışı sağladık. Sanayi farklı seviyeli kavşağı ise günlük 58 bin 500 araç geçişiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yükünü rahatlattı. Bu projelerle, Antalya'nın kalbinde hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağını tesis ettik. Kepezüstü ve sanayi kavşakları sayesinde zamandan 1 milyar 561 milyon lira, akaryakıttan 148 milyon lira olmak üzere yıllık 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yani biz buraya yaptığımız yatırımı birkaç yıl geçmeden bile devletin kasasına, vatandaşımızın cebine koymuş olacağız. Ayrıca, 638 ton karbon salınımını azaltarak Antalyamızın eşsiz doğasını korumaya katkıda bulunacağız. Bu kavşaklar, sadece birer ulaşım projesi değil aynı zamanda Antalya'nın turizmine, ticaretine ve günlük yaşamına nefes aldıracak birer kalkınma hamlesidir."

"İçinde bulunduğumuz ayı son yılların en iyi ekim ayı olarak kapatmayı hedefliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya'nın sadece turizmin değil üretim ve ticaretin de başkenti olduğunu söyledi.

Şehrin bu güçlü potansiyelini destekleyecek her yatırımın sadece bugüne değil hem kentin hem de ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirten Ersoy, "Bu kavşaklar da işte tam bu anlayışın bir ürünü olarak Antalya trafiğine nefes aldıracak hem zaman hem enerji tasarrufu sağlayarak vatandaşlarımızın günlük yaşamına konfor katacaktır." diye konuştu.

Antalya gibi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan şehirde bu vizyonun gereği olarak modern, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım projelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Ersoy, bu yatırımlar sayesinde sadece şehir içi trafik değil turizm bölgelerine erişimin de daha hızlı ve güvenli hale geleceğini, bunun da Antalya'nın turizmdeki rekabet gücünü artıracağını ve şehir ekonomisini güçlendireceğini dile getirdi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde eser ve hizmet siyasetini hiçbir zaman "o parti, bu parti" ayrımıyla yapmadan sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Çünkü biliyoruz ki bu güzel vatanımızın 780 bin kilometrekaresinin her bir karışı bizim hizmet alanımızdır. Bizim için her yatırım, milletimizin refahı için atılmış bir adımdır. Antalya'nın her alanda büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz. Nereye gidersek gidelim milletimize hizmet etmenin onurunu ve sorumluluğunu aynı duyguyla taşıyoruz. İçinde bulunduğumuz ayı da son yılların en iyi ekim ayı olarak kapatmayı hedefliyoruz. Turizmde rakamlar çok iyi gidiyor. 1 Ocak'tan eylül sonuna kadar 14 milyon 91 bin turist Antalyamıza giriş yaptı. Ekim ayı da çok iyi gidiyor."

Söz konusu sayıların Antalya'nın dünya turizmindeki güçlü konumunun, Türkiye'nin turizmdeki istikrarlı büyümesinin ve sektörün tüm paydaşlarıyla ortaya koyduğu ortak başarının en güzel göstergesi olduğunu vurgulayan Ersoy, bu başarının aynı zamanda turizm, ulaştırma ve altyapı yatırımları ile Türkiye'nin her alanda istikrarlı büyümesini sağlayan hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından Bakanlar Uraloğlu, Ersoy ve protokol üyeleri, Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları'nın açılış kurdelesini kesti.

Açılışa, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin katıldı.