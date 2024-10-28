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Bakanlar TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Bakanlar TUSAŞ'ı Ziyaret Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Bolat, Türkiye'nin her türlü engelle mücadele edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör saldırısının ardından TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti. Bakan Bolat, "Türkiye'miz karşı karşıya kaldığı her türlü engelle mücadele ederek yoluna devam edecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler ve Ticaret Bakanı Bolat, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte ülkemizin göz bebeği, Milli Teknoloji Hamlemizin stratejik kurumlarından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ziyaretimiz kapsamında TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Cihad Vardan, ilgili yöneticilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla mücadele eden TUSAŞ ekibi ile bir araya geldik. Türkiye'miz karşı karşıya kaldığı her türlü engelle mücadele ederek yoluna devam edecektir. 'Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz.'"

Kaynak: ANKA / Güncel

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