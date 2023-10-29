Bakanlar Tunç ile Bayraktar, Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidini izledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidini izledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidini izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızlarının İstanbul Boğazı semalarındaki gösteri uçuşunu ve Türk donanmasına bağlı savaş gemilerinin resmigeçit törenini Arnavutköy sahilinde vatandaşlarla takip eden iki bakan, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adalet Bakanı Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda büyük bir coşku olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Tunç, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatanı kanlarıyla, canlarıyla bizlere emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde canla başla bir çalışma var." dedi.

Bakan Tunç, Cumhuriyet'i muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefine doğru hızla ilerlediklerini, özellikle son 20 yılda Türkiye'nin geldiği noktanın Cumhuriyet'i ve demokrasiyi güçlendiren atılımlarla dolu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin geldiği noktayla herkesin gurur duyduğuna dikkati çeken Tunç, "Yüzüncü yılı geride bıraktık. Şimdi ikinci yüzyıla başladık, 'Türkiye Yüzyılı' hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin, milletimizin yolu, bahtı açık olsun." diye konuştu.

"Bu şehir her zaman çok özel ama bugün çok daha özel"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıla yakışır şekilde çok büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Sabah Ankara'da Anıtkabir'de de çok büyük bir coşku ve büyük bir katılım olduğunu belirten Bayraktar, "İstanbul'a geldiğimizde de muazzam bir enerjiyle karşılaştık, bir Enerji Bakanı olarak. Bu şehir her zaman çok özel ama bugün, bu akşam çok daha özel. Büyük bir heyecan var. Büyük bir coşku var. Büyük bir kalabalık var. Bugün hakikaten Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir kutlama merasimi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Cumhuriyet'in ilk 100 yılında çok önemli işlerin yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Şimdi Türkiye Yüzyılı'na çok büyük bir heyecanla, çok büyük bir ümitle giriyoruz. Ülkemizi daha da ileriye götürmek için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Buradaki bu enerjiyi, bu coşkuyu ve bu heyecanı gördükçe ülkeme olan, milletime olan inancım bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok güzel bir gün. Büyük bir mutluluk içerisinde her kesimden insanla bugün burada bir aradayız. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."