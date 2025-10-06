Bakanlar Tekin ve Yumaklı, 'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Akademi Giriş Sınavı (AGS) kontenjanlarını biz, tahmin ediyorum aralık ayı içerisinde ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımız eğitim öğretime başlar." dedi.

Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasında ödül alan eserler ile Gazze'de çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmasına dikkati çekmek amacıyla Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların yer alığı serginin açılışına katıldı.

Bakan Tekin, Ankara YHT Gar'ındaki açılışta yaptığı konuşmada, bugün dünyada insan hakları ihlallerinden, savaşlardan, temel hak ve hürriyetlerin göz ardı edildiği bir düzenden bahsediliyorsa, bunda eğitimcilerin çok büyük payı olduğunu söyledi.

İnsan onurunu, haysiyetini, temel insan haklarını güvence altına alacak, yaşanılabilir bir dünya oluşturmanın önemine işaret eden Tekin, insan hakları, barış, demokrasi, temel hak ve hürriyetler öncelenseydi, bugün dünyada savaşlar ve İsrail'in uyguladığı vahşete karşı büyük bu sessizlik olmayacağını kaydetti.

Eğitim-Bir-Sen'in bu etkinliğinin çok önemli olduğunu, eğitim camiasına bu sergi ile öncelikli işlerin hatırlatıldığını belirten Tekin, asıl yapılması gerekenin, insanların birbirlerinin hürriyetine saygı duyduğu, barışı, demokrasiyi öncelediği bir düzenin hep beraber inşa edilmesi olduğunu vurguladı.

Müfredattaki, okullardaki düzenlemeleri hayata geçirdiklerinde, dünya barışına da hizmet etmiş olacaklarını dile getiren Tekin, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda bir adım attıklarını, geçen eğitim öğretim yılının başında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla tüm programları revize ettiklerini anımsattı.

Müfredatın odağında insan, insana saygı ve insan onuru olduğunu hatırlatan Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Sendikacılık, insan onuru ve haysiyetini savunan bir meslek birliği"

Tekin, kendisinin yıllardır "Ayasofya'nın zincirlerini kırılması", "Türkiye'de inanç ve ibadetler üzerindeki yasaklamaların kaldırılması" ve "Filistin'e özgürlük" konularındaki protestolara katıldığını ve bunlarla yetiştiğini belirtti.

İsrail'in tüm dünyayı kendisine hizmetkar yapmak için gözünü kırpmadan vahşetle saldırabileceğini ve Gazze'de çoğu sivil, çocuk, 60 binin üzerinde insanın vefat ettiğini kaydeden Tekin, bunun İsrail'in vahşiliğinin boyutlarını göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sendikacılığın, insan onuru ve haysiyetini ilgili meslek dalında çalışanlar başta olmak üzere savunan bir meslek birliği olduğuna işaret eden Tekin, insanlık onuruna saygı gösteren davranış ve hassasiyeti için Eğitim-Bir Sen'e teşekkür etti.

"İnşallah akan kan en kısa zamanda sona ersin"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Gazze'deki acıyı hafızalara kaydetme anlamında önemli bir sergide olduklarını söyledi.

Hadiselerin başladığı andan itibaren Gazze'deki durumu dünyaya aktarmak için çalışan Anadolu Ajansı başta olmak üzere tüm gazetecilere teşekkür eden Yumaklı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Türkiye'nin güçlü olması gerektiğinin altını çizerek, "Güçlü ve bir olalım ki ülkemizle, milletimizle ilgili tahayyülleri olanlara hak ettiği şekilde cevapları verebilelim. Gazze'deki soykırımı ülkem adına lanetliyorum. İnşallah akan kan en kısa zamanda sona ersin." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, sergiye emek verenlere tebriklerini iletti.

"Fotoğraflar, insanlığın vicdanına tutulmuş aynalardır"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da gelenekselleştirdikleri "eğitim" temalı kısa film ve fotoğraf yarışmalarının sadece sanatsal değil, aynı zamanda insan ortak paydasında da buluşmayı sağladığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dikkati çeken Yalçın, geçen yıl eğitim öğretim yılının başlangıç dersinin, "Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması" temasıyla başlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bu yılki sergide Gazze gerçekliğiyle ilgili adım attıklarını kaydeden Yalçın, "Gazze'de Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği, eğitim hakları elinden alınan Gazzeli çocukların fotoğraflarından oluşan özel seçkiyi de bu sergiye dahil ettik. Fotoğraflar yalnızca birer sanat eseri değil, aynı zamanda insanlığın vicdanına tutulmuş aynalardır. Bu vesileyle Anadolu Ajansına bu iş birlikleri için de özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Son atamalarımızı 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız"

Sergi açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine yönelik, "Biz bunu karar mekanizmalarıyla tartışacağız. Ondan sonra da parlamentoya gönderilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine göre bir sonuç ortaya çıkar. Biz, bütün parametreleri dikkate alan, kamuoyundaki bütün tartışmaları değerlendiren bir çalışmayı tamamladık. Artık bundan sonra modelle ilgili detaylı bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız." dedi.

Tekin, Milli Eğitim Akademisi çalışmalarıyla ilgili soruya da "1 Eylül 2025 itibarıyla Milli Eğitim Akademisi artık fiilen ve resmen çalışıyor. Öğretmen istihdamıyla ilgili süreç AGS (Akademi Giriş Sınavı), temmuz ayında yapıldı. Tahmin ediyorum son KPSS artı mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir, ondan sonra da AGS kontenjanlarını biz, tahmin ediyorum aralık ayı içerisinde ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımız eğitim öğretime başlar." cevabını verdi.