Bakanlar Tekin ve Özhaseki, Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidini birlikte izledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle gerçekleştirdiği resmigeçidi Beşiktaş İskelesi'nde birlikte izledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle gerçekleştirdiği resmigeçidi Beşiktaş İskelesi'nde birlikte izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızlarının İstanbul Boğazı semalarındaki gösteri uçuşunu ve Türk donanmasına bağlı savaş gemilerinin resmigeçit törenini vatandaşlarla beraber seyreden Tekin ile Özhaseki onlarla sohbet etti.

Etkinliği izleyenlerle hatıra fotoğrafı çektiren iki bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmayı dinledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, etkinlikler kapsamında dron ve lazerle yapılan gösteriyi de izledi.

Türk bayraklarıyla iskeleyi dolduran vatandaşlar dev ekranlardan kutlamaları coşkuyla takip etti.