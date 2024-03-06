Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Batman'da yeni projelerin açılışını gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgemize hakiki baharı biz getirdik. İnanıyorum ki artık bu kazanımlardan geriye dönüş olmayacaktır. Bölgemizde sükunet ve huzur hakim oldukça, milletimiz de bu güven ortamına yetki ve destek verdikçe şehrimiz daha da büyüyecek ve kalkınacaktır." dedi.

Bakan Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Batman'daki temasları kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen, "Kalkınma Ajansları 2023 Proje Açılışı ve GAP 2024 Projeleri İmza Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Kacır, bugün Batman'a yeni projeler kazandırmanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Son 22 yılda ülkede tarihin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kacır, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında, 'Türkiye Yüzyılı'nın harcını inşallah beraber karmaya devam edeceğiz. Evlatlarımıza, üzerinde özgürce yaşayabilecekleri, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini beraber emanet edeceğiz. Ülkemizde, huzur ve güven ortamını yine beraber güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilmek ilmek dokuduğumuz güven ve istikrar ikliminde durmadan, yorulmadan millete hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kacır, Bakanlık olarak, "Türkiye Yüzyılı"nda sayısız projeyi Batman'a, Batmanlılara kazandırmayı sürdürdüklerini belirtti.

"Son 22 yılda, 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için 1570 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Böylece şehrimizde 113 bin 500'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Bakanlık olarak sağladığımız 1 milyar liradan fazla finansmanla bugüne gelen organize sanayi bölgemizde 12 bin 500'ün üzerinde yeni istihdam oluşturduk. Geçtiğimiz yıl Batman OSB'nin 200 hektarlık genişleme alanının altyapı inşaatını tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunduk. Bu yıl da 430 hektarlık 5'inci ilave alanın altyapı çalışmalarını yatırım programına aldık." diyen Kacır, kalkınmanın sac ayaklarından biri olan KOBİ'lere KOSGEB destek programları ile can suyu olduklarını bildirdi.

KOBİ'lerin sayısındaki artış

22 yıl önce Batman'da KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısının bir elin parmağını geçmediğine işaret eden Kacır, AK Parti döneminde bu 1,4 milyar lira destekle bunu 6 bin 680 KOBİ'ye çıkardıklarını aktardı.

Katma değer ve teknoloji odaklı kalkınmayı hızlandırmak için şehre AR-GE merkezi kazandırdıklarını anlatan Kacır, Batmanlı gençleri bilim ve teknoloji dünyasında bir adım öteye taşımak adına faaliyetleri sürdürdüklerini söyledi.

Kacır, 22 yılda, TÜBİTAK destek programlarıyla 15 proje ve 67 bilim insanına 40 milyon lira destek sağladıklarını ifade ederek, Türkiye'nin teknoloji üssü olma yürüyüşünde Batmanlı gençlerin de yer alması adına Batman'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni kurduklarını belirtti.

Dicle Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen projelerle Batman'ın bir taraftan güçlü sanayi altyapısını desteklerken diğer taraftan şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini koruyarak zengin kültürel ve tarihi mirası ekonomik değere dönüştürdüklerini dile getiren Kacır, kadınların ve gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Dicle Kalkınma Ajansı ile kentte bugüne kadar kamudan özel sektöre 200 projeye 612,2 milyon lira destek sağladıklarını anlatan Kacır, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullar düzeyinde ülkenin tek mobil oyun ve animasyon merkezini kente kazandırdıklarını söyledi.

Şehrin önemli inanç ve kültür merkezlerinden Mor Kiryakus Manastırının restorasyonuna ilk desteği Kalkınma Ajansının verdiğini ve eserin gün yüzüne çıkmasını sağladığını anlatan Kacır, bu projeye katkılarını esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanına da teşekkür etti.

"900 kişilik istihdama imkan verecek 5 tekstil atölyesi kuruyoruz"

Bakan Kacır, Hasankeyf'te gerçekleştirdikleri çalışmalarla kültürel mirası koruyarak doğa turizmi altyapısını güçlendirdiklerini ifade ederek, ajans destekleriyle hayata geçirdikleri projelerle toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ve 450 vatandaşa istihdam sağlayacak tekstil atölyelerini şehre kazandırdıklarını ifade etti.

Hasankeyf ve Kozluk Tekstil atölyelerini firmalara teslim ettiklerini, Gercüş Tekstil Atölyesinin de inşasını tamamladıklarını belirten Kacır, "Batman-OSB Tekstilkent Projesiyle de organize sanayi bölgesi bünyesinde her biri 1750 metrekare kapalı alana sahip 900 kişilik istihdama imkan verecek 5 tekstil atölyesi kuruyoruz. Bu atölyeleri de uygun özel sektör işletmelerine tahsis edeceğiz. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Batman'daki kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin 84 projesine verdiğimiz destek 428,3 milyon liraya ulaştı. Batman'ın kadim tarihini koruyarak, turizm ve nitelikli insan kaynağı potansiyelini harekete geçirecek projelere imzamızı attık." diye konuştu.

"Bölgemize hakiki baharı biz getirdik"

Bugün de GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 24,7 milyon lira destek sağladıkları ve Batman'ın kalkınma yolculuğuna güç katacak 7 projenin imza törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kacır, hayata geçirdikleri projelerle nice medeniyetlere ev sahipliği yapan Batman'da Ezidi ziyaretgahların çevre düzenlemesini gerçekleştirirken, soyut kültürel miras unsurlarını da gelecek kuşaklara aktardıklarını söyledi.

Hasankeyf Müze Bahçesi'nin çevre düzenlemelerini gerçekleştirerek, müzenin turizme entegre olmasını sağladıklarını anlatan Kacır, dikey tarım uygulamalarında yenilenebilir enerji kullanımını desteklediklerini aktardı.

Kacır, kışlık sebze yetiştiriciliğini ve ikinci ürün yetiştirmeyi teşvik ettiklerini dile getirerek, üreticilere sağladıkları tohum ve ekipman desteğiyle hem çiftçinin gelirinin hem de istihdamın artırılmasına katkı sağladıklarını bildirdi.

Kadın girişimciliğini güçlendirerek onların ekonomiye katılımını sağladıklarını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgemize hakiki baharı biz getirdik. İnanıyorum ki artık bu kazanımlardan geriye bir dönüş olmayacaktır. Bölgemizde sükunet ve huzur hakim oldukça, milletimiz de bu güven ortamına yetki ve destek verdikçe şehrimiz daha da büyüyecek ve kalkınacaktır. Batman'ımız bölgemizin parmakla gösterilen, yıldızı parlayan şehri olacaktır. Projelerin Batman'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Programda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da birer konuşma yaptı.

Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. İdris Demir, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törenin ardından kente kazandırılan Teknokent'in açılışını gerçekleştiren Bakanlar Şimşek ve Kacır, TPAO Kristal Park Sosyal Tesislerinde sanayicilerle bir araya geldi.

İstişare toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.