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Bakanlar Sel Bölgesinde

Bakanlar Sel Bölgesinde

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel sularının çekildiği Bartın Irmağı kenarındaki Yalı bölgesine geldi. Burada inceleme yapan Tunç ile Yerlikaya, zarar gören iş yerlerini gezip, sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakanlar ayrıca DSİ yetkililerinden Bartın Irmağı kenarında devam eden ıslah projesi ile ilgili bilgi aldı.

BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel sularının çekildiği Bartın Irmağı kenarındaki Yalı bölgesine geldi. Burada inceleme yapan Tunç ile Yerlikaya, zarar gören iş yerlerini gezip, sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakanlar ayrıca DSİ yetkililerinden Bartın Irmağı kenarında devam eden ıslah projesi ile ilgili bilgi aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

İçişleri Bakanı Yılmaz Tunç Bartın Güncel Haberler

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