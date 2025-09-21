Bakanlar Rize'de Sel ve Heyelan Çalışmalarını İnceledi

BAKANLAR URALOĞLU VE BAK SEL BÖLGESİNDE

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sel afetinin etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde incelemelerini sürdürdü. Bakanlar Uraloğlu ile Bak'ın başkanlığında, Vali İhsan Selim Baydaş, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sel ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalar, tespit edilen hasarlar ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Sürecin tüm aşamaları yakından izlenirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun en üst seviyede tutulduğu vurgulandı. Toplantıya ayrıca Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer kurum temsilcileri de katıldı.

HEYELANDAN SON ANDA KURTULMA KAMERADA

Öte yandan Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli sağanağın ardından ulaşıma kapanan yayla yolunu açmaya çalışan iş makinesi operatörü tehlike atlattı. Operatör, yamaçta meydana gelen heyelanda kullandığı iş makinesiyle birlikte toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; yolda paletli iş makinesiyle çalışma yapan operatör, heyelanı fark edip aniden uzaklaştığı, ardından da toprağın hızla kayarak yola aktığı anlar yer alıyor.

KARADENİZ İÇİN KRTİK UYARI

Bu arada bölgenin yüksek kesimlerinde yağış sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce daha önce verilen 'Sarı' kodlu uyarı, bugün 'Turuncu' uyarı seviyesine yükseltildi. Yetkililer, özellikle Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin'de etkili olması beklenen devam yağışlarının yol açabileceği yeni sel, taşkın ve heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı.