KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı - Haberler

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KASTAMONU - Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı

AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kurum ve Karaismailoğlu, Bozkurt'ta selin etkilediği mahallelerde inceleme yaptı.

Daha sonra geçen yıl 11 Ağustos'taki selde yıkılan köprülerin yerine inşa edilenleri inceleyen Kurum ve Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Kurum ve Karaismailoğlu, yeniden inşa edilen Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'ni de gezdi.

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

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