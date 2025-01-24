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Bakanlar Konya'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve diğer bakanlar, Konya'da ekonomi ve sanayi konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat Konya'da ziyaret yaptı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı için Konya'ya gelen bakanlardan Işıkhan, Karatay Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyarette Işıkhan ve heyete, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Işıkhan'a, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile İsmail İlhan Hatipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Çelik de eşlik etti.

Bakan Kacır ise Selçuklu Belediyesini ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi Şeref Defterini imzalayan Kacır, Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile bir süre görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kavuş, ilçedeki yatırım ve hizmetler hakkında sunum yaptı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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