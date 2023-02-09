Bakanlar Karaismailoğlu ile Muş, depremler sonrası çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı pistinin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için yoğun çalışma yapıldığını belirterek, en geç pazar gününe kadar pisti eski haline ve çalışır duruma getirme işini bitirmiş olacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı pistinin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için yoğun çalışma yapıldığını belirterek, en geç pazar gününe kadar pisti eski haline ve çalışır duruma getirme işini bitirmiş olacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman Afet Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremlerden etkilenen tüm illerde yoğun bir mücadele olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Adıyaman genelinde elektrik sıkıntımızı merkezde yüzde 50 seviyelerine kadar çözdük. Yarın itibarıyla yüzde 70'lere çıkaracağız. İlçelerimizin bazılarına tamamen bazılarına kısmen elektrik verildi." diye konuştu.

Karaismailoğlu, köylerde de yoğun bir çalışma olduğuna işaret ederek, köylere havadan ve karadan destek sağlandığını söyledi.

Merkezde 10 binin üzerinde gönüllü ile bin profesyonel çalışanın enkaza müdahalede bulunduğunun bilgisini veren Karaismailoğlu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da yoğun mücadele verildiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, yabancı ülkelerden gelen ekiplerle 10 binin üzerinde asker ve jandarmanın da enkaz kaldırma çalışmalarına yardım ettiğini anımsatarak, "500'ün üzerinde iş makinası, vinç, ekskavatör, diğer makinalar ve iş aletleriyle büyük bir mücadele sergilemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde Hatay Havalimanı dışındaki tüm havalimanlarının sağlıklı bir şekilde çalıştığını anlatan Karaismailoğlu, havalimanlarının yardımların kargo aracılığıyla gelmesi, istiflenip bölgelere ulaştırılması ve uzman arkadaşların bölgeye ulaşımı için önemli bir fonksiyon üstlendiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, bölgeden tahliye etmek isteyenlere de havalimanlarının karşılık verdiğine değinerek, "Bölgeden 100 binin üzerinde vatandaşımızın havayoluyla ulaşım ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Talep olduğu müddetçe de havayollarımız tamamen açık bir şekilde hizmet veriyor." dedi.

"Yardımları gerekli yerlere ulaştıracağız"

Hatay Havalimanı pistinin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için yoğun çalışma yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar sonucunda oluşan hafriyatın alınması gerekiyordu. Bununla ilgili de Hatay'daki AFAD koordinasyon merkezinden molozların kaldırılması için kamyon ihtiyacı hissedildiğinde buradan talep yapıldı ve tamamen AFAD'ın kontrolünde Ankara Büyükşehir Belediyesinin araçları geldi, bölgeden hafriyatı alıp uzaklaştırdı. Bu kadar teknik ve koordineli bir çalışmayı farklı bir şekilde algılayıp sunmak ancak Türkiye'deki muhalefete uyan bir durumdu. Maalesef burada biz canımızın derdindeyiz. Bu teknik konuları kötü siyasete alet etmek ancak bizdeki ana muhalefete yakışır bir durumdu, onları milletimize havale ediyoruz."

Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanı pistini eski haline ve çalışır duruma getirme işini de inşallah en geç pazar gününe kadar bitirmiş olacağız. İskenderun Limanı'ndaki yangını da Tarım ve Orman Bakanlığımızın helikopterleri, itfaiye araçlarımız ve denizden Kıyı Emniyetinin yangın söndürme gemileriyle birlikte yoğun bir seferberlik halinde ortadan kaldırmış bulunmaktayız." bilgilerini paylaştı.

Bölgeye yoğun şekilde gelen yardımlardan dolayı vatandaşlara da teşekkür eden Karaismailoğlu, bu yardımların gerekli yerlere ulaşması konusunda da çalıştıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve koordinasyonuyla beraber bu işi de en kısa zamanda ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar devletimiz bütün bölgede büyük bir mücadele vermekte. Bizler de burayı eski haline getirmeden de buradan ayrılmayacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.

"Öncelikle enkaz altındakilere ulaşmak istiyoruz"

Ticaret Bakanı Muş da gece boyu sürecek çalışmaların sabahın ilk ışıklarıyla hızlanacağını ifade ederek, "İlave arama kurtarma personeli için AFAD kriz merkezinde planlamalar yapıldı ve bu personelin intikali sağlanacak. Aynı şekilde jandarma birliklerimizden de ilave personelimizin intikali planlanıyor, peyderpey Adıyaman'a geliyorlar." dedi.

Depremden 10 ilin yer aldığı 100 bin kilometrekarelik bir alanın etkilendiğine işaret eden Muş, ağır hava şartlarının da bu büyüklükte depreme müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.

Muş, tüm zorluklara rağmen tüm güçleriyle mücadele etmeyi sürdüreceklerine dikkati çekerek, "Enkaz altındaki vatandaşlarımızın tamamına sağ salim ulaşmak için bu mücadele veriliyor. Bir kişi daha fazla nasıl çıkarabiliriz, nasıl daha hızlı, erken çıkarabiliriz bütün gündemimiz bu." diye konuştu.

Sahada faaliyet gösteren personele de teşekkür eden Muş, diğer binaların da yıkılma riski bulunduğu bir alanda bazen hiç dinlenmeden dikkatle çalışmalarına devam ettiklerini anımsattı.

Muş, çalışmalarda belirli bir noktaya gelindiğini, bundan sonraki süreçte de yoğunlaştırarak çalışmalara devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Öncelikle amacımız insanlarımıza ulaşmak, onları enkazdan çıkarmak daha donra devletin bütün imkanları zaten seferber edilmiş, altyapısı, üstyapısı planlaması onlar ikinci planda yapacağımız şeyler. Özellikle ve öncelikle bir an önce Adıyaman'da ve ilçelerinde enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Diğer vatandaşlarımıza da iaşe noktasında ciddi bir sayıya ulaştık. Özelikle pazartesinden itibaren günlük rakamda çok daha yükseklere çıkacağız. İlçelerde keza aynı planlama yapılıyor. Daha az etkilenen ilçelerimiz daha hızlı toparlanıyor ama diğer yerleri de toparlayacağımızı ifade etmek isterim."