Bakanlar, İsrail'in Sumud Filosu'na Yönelik Saldırıları Kınadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik düzenlediği saldırıların, uluslararası hukukun, insanlığın ve vicdanın açıkça ihlali olduğunu kaydetti.

Türkiye olarak hakikatin ve mazlumların yanında dimdik durmayı sürdüreceklerini vurgulayan Bayraktar, "Bu saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Uluslararası toplumu artık bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya, adaletin ve insanlığın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır ise İsrail yönetiminin, işlediği tüm savaş suçlarının yanında bu saldırının da hesabını uluslararası mahkemelerde muhakkak vereceğini belirterek, "İnsanlığın vicdanı, elbet galip gelecek. Nehirden Denize Özgür Filistin mutlaka kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.