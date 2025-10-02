Haberler

Bakanlar, İsrail'in Sumud Filosu'na Yönelik Saldırıları Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını kınadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik düzenlediği saldırıların, uluslararası hukukun, insanlığın ve vicdanın açıkça ihlali olduğunu kaydetti.

Türkiye olarak hakikatin ve mazlumların yanında dimdik durmayı sürdüreceklerini vurgulayan Bayraktar, "Bu saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Uluslararası toplumu artık bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya, adaletin ve insanlığın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır ise İsrail yönetiminin, işlediği tüm savaş suçlarının yanında bu saldırının da hesabını uluslararası mahkemelerde muhakkak vereceğini belirterek, "İnsanlığın vicdanı, elbet galip gelecek. Nehirden Denize Özgür Filistin mutlaka kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Güncel
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada

Baskın anı kamerada! İsrail askerleri 25 Türk'ü alıkoydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona ve PSG arasında erken final! Kazanan 90+1'de belli oldu

Barça ve PSG arasında erken final! Kazanan 90+1'de belli oldu
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.