Bakanlar IDEF 2025 Fuarı'nda Buluştu

Bakanlar IDEF 2025 Fuarı'nda Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IDEF 2025 Fuarı'nda bir araya gelerek savunma sanayi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IDEF 2025 Fuarı'nda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IDEF 2025 Fuarı'nda bir araya geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İki Avrupa ülkesi Filistin'i tanıma konusunda ters düştü

İki Avrupa ülkesi Filistin'i "Tanıma" konusunda ters düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.