Bakanlar IDEF 2025 Fuarı'nda Buluştu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IDEF 2025 Fuarı'nda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IDEF 2025 Fuarı'nda bir araya geldi" denildi.