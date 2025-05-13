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Bakanlar Görme Engelliler İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

Bakanlar Görme Engelliler İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası kapsamında Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden bakanlar, talepleri dinleyip hediyeler dağıttı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Tekin ve Göktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla ziyarette bulundukları okulun bahçesinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra sınıfları gezen iki bakan, öğrencilerle sohbet edip talepleri dinledi. Görme engelli bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler bakanlara ilahi ve türkü söyledi.

Ziyarette, 10. sınıf öğrencisi Bilal Taha Ardıç, Bakan Göktaş'a Braille daktilosuyla "Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız Mahinur Özdemir Göktaş, okulumuza teşriflerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz." yazdı.

Göktaş'ın "Çok pratik yazıyorsun." sözleri üzerine Ardıç, "5 yıldır yazıyorum." ifadesini kullandı.

Görme engelli 9. sınıf öğrencisi Barış Günba da "Sayın Milli Eğitim Bakanı'mız Yusuf Tekin, okulumuza gelip bizi ziyaret ettiğiniz için müteşekkiriz." şeklindeki Braille alfabesiyle yazdığı kağıdı Tekin'e hediye etti.

Öğrencilerden Berra Kart ise Braille tabletiyle iki bakana ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren yazısını iletti.

İki bakan, öğrencilere hediye verdikten sonra Öğretmenler Odası'nda öğretmenlerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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