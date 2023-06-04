Bakanlar görevi devralacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevleri törenle devralacaklar. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirilecek. Spor dünyasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ve Formula 1 İspanya Grand Prix'si gibi önemli müsabakalar yapılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devralacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle görevi Süleyman Soylu'dan devralacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevi törenle Mahmut Özer'den devralacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi törenle Nureddin Nebati'den devralacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devralacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törenle görevi Vahit Kirişci'den devralacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevi Mehmet Muş'tan devralacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(09.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in play-off 2. tur rövanşında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

(Muğla/16.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı konuk edecek.

(Konya/17.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesini ABD maçıyla tamamlayacak. Günün diğer maçlarında Tayland ile Güney Kore ve Kanada ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı)

6 - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/13.30) (Fotoğraflı)

7- Formula 1'de sezonun 8. mücadelesi İspanya Grand Prix'sinde yapılacak.

(Barselona/16.00) (Fotoğraflı)

8- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın; Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağında ikinci yarışa çıkacak.

(Misano)

9- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

10- Modern Pentatlon Dünya Kupası Final organizasyonu, karışık bayrak yarışıyla tamamlanacak.

(Ankara/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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