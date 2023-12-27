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Bakanlar, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler için taziye ziyaretinde bulundu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi."

Kaynak: AA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Mehmet Şimşek Güvenlik Operasyon Politika Güncel Haberler

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