Bakanlar Gençlerin Geleceği İçin Bir Araya Geldi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek üniversiteli gençlerin istihdamı ve geleceğe yönelik projeleri ele aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, görüşmede Bakan Bak ile geleceğe yön veren gençlere yönelik politika ve projeleri ele aldıklarını belirtti.

Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversiteli gençler için hayata geçirdikleri İŞKUR Gençlik Programı başta olmak üzere atılan adımları ele aldıklarını vurgulayan Işıkhan, "Gençlerimizin kariyer adımlarını güçlü bir şekilde atmalarını sağlamak ve istihdam olanaklarını artırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
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