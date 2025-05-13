Bakanlar Engelliler Haftasında Özel Öğrencileri Ziyaret Etti

Bakan Tekin ve Bakan Göktaş, Engelliler Haftasında özel öğrencileri ziyaret etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunu ziyaret ederek özel öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Bakan Tekin ve Bakan Göktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunu ziyaret ederek özel öğrenciler ve öğretmenleriyle buluştu.

Okula gelişinde özel öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin ve Bakan Göktaş, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları tek tek gezerek, özel öğrenciler tarafından sergilenen etkinliklere katıldı.

Öğrencilerle sohbetleri esnasında istek ve talepleri dinleyen Bakan Tekin, isteklerin not edildiğini ifade ederek, gerekli çalışmaların yapılacağının sözünü verdi.

Bakan Tekin ve Göktaş, öğrenci ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya geldi.