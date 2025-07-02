Bakanlar Elazığ'daki Sanayi İhtiyaçlarını Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Bakanlar Elazığ'daki Sanayi İhtiyaçlarını Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elazığ'daki sanayi ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla yerel yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Elazığ'daki çimento fabrikası ve diğer sanayi konuları ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede, Elazığ'daki çimento fabrikası başta olmak üzere şehrin sanayi alanındaki ihtiyaçlarını değerlendirip yapılabilecekleri konuştuklarını aktaran Kurum, Elazığ için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bursa'dan sonra bir ilimizde daha deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda

Jonathan David milli yıldızımızla takım arkadaşı oluyor
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.