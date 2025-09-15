Bakanlar Depremden Etkilenen Tarihi Yerlerin Restorasyonunu Görüştü

Bakan Murat Kurum ile Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında bir araya geldi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede tarihi yerlerin, tescilli alanların ve vakıf eserlerinin restorasyonundaki son durumu ele aldıklarını aktardı.

Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinin inşasını sadece konutlardan ibaret görmüyor; şehirlerimizi alt yapısı, okulları, camileri, parkları, tarihi ve kültürel alanların yeniden ihyasıyla ayağa kaldırıyoruz. Antakya'da Atatürk caddesinden başlayarak dükkanları, konakları, sosyal alanları yeniden canlandırıyoruz. Asi nehri çevresini yürüyüş yolları yeşil alanlarıyla devasa bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Eşsiz dokusuyla inşa ettiğimiz Habib-i Neccar Camii'ni de yakında tamamlayacağız. Şehirlerimizin çehresini aydınlatırken her daim iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Ersoy: Birlikte attığımız adımlar, bu coğrafyayı yeniden ışıkla ve umutla buluşturacaktır

Bakan Ersoy da açıklamasında şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinde ağır yara alan şehirlerimizin yeniden imarı, sadece yeni yapılar inşa etmekten ibaret değildir. Bizim için en önemli meselelerden biri de tarihi belleği ayağa kaldırmak, kültürel damarları yeniden canlandırmak ve bu toprakların ruhunu korumaktır.

Antakya'dan Malatya'ya, Adıyaman'dan Kahramanmaraş'a kadar her bir şehirde; hanların, kervansarayların, camilerin, çarşıların ve meydanların ihyasıyla halkımıza yeniden hayat alanları kazandırıyoruz. Müzelerimizi, kütüphanelerimizi, kültür merkezlerimizi de bu sürecin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz.

Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya gelerek, tescilli yapılar, vakıf eserleri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerimizi detaylı biçimde değerlendirdik.

Şehirlerimizi yalnızca taş ve betondan değil; tarihinden, sanatından ve kültüründen güç alarak geleceğe hazırlıyoruz. Birlikte attığımız adımlar, bu coğrafyayı yeniden ışıkla ve umutla buluşturacaktır."