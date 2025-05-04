Bakanlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

Ekonomiden sorumlu bakanlar, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırıyı kınayarak, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasiye daima sahip çıkacak, siyasete gölge düşürmeye yönelik her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da paylaşımında, demokrasinin, farklılıkların barış içerisinde bir arada yaşadığı bir olgu olduğuna işaret ederek, şu ifadeyi kullandı:

"Vatandaş adına yapılan siyasete ve siyasetçiye yönelik bir şiddetin, demokrasinin temelini ortadan kaldırmayı hedeflediği açıktır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Özel'e yönelik saldırıyı kınadığını aktararak, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alınan saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasete, demokrasiye ve toplumsal barışa yönelik şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez."