BAKANLAR CENAZE TÖRENİNE KATILDI

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, cenaze töreni için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Hamzalı Mahallesi Camii'ne getirildi. Törene, şehidin babası Hüseyin ve annesi Hediye Akdeniz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

YAKINLARI TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Bekar olduğu öğrenilen şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı. Okunan duaların ardından şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel