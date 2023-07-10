Bakanlar, Bartın'da sel felaketi hakkında açıklama yaptı

BAKANLAR, BARTIN'DA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, selin vurduğu Bartın'da gazetecilere açıklama yaptı. Bölgede sel sularının getirdiği çamurların temizlenmesi ile ilgili ciddi bir çalışma olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız anbean, devamlı burayı takip ediyor. Gerek talimatlarını alıyoruz, gerek Sayın Bakanı'mızla beraber, gerek Bartın'la ilgili gerekse diğer yerlerdeki çalışmalarla buradaki tespitlerimizi arz ediyoruz. Onun geçmiş olsun dileklerimizi dün ilettiğimiz gibi tekrar iletiyoruz. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bilinen bir gerçek var; iklim değişikliği. Bakın hükümetimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın ismini bile değiştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. İklim değişikliğine olumsuz tesir eden davranışlarımızı hep beraber, bilimin ışığında gözden geçiriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürü, AFAD ile birlikte son derece bilimsel çalışıyor ve zamanında uyarılar yapıyor. Görüyoruz ki, tecrübemiz gösteriyor ki; bu uyarılar kuvvetle tutuyor. Bartın'da turuncu-sarı kodun ne anlama geldiğini artık her birimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise hasarların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu taşkınlar sebebiyle maddi hasarlarımız oluştu. Çok şükür, bu bölgede can kaybımız olmadı. Tesellimiz bu. Maddi hasarların giderilmesi ile ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünden itibaren devletimizin değişik kurumlarına ait arama-kurtarma ekipleri, bölgeye intikal etti. Sivil toplum kuruluşlarımızın arama-kurtarma ekipleri de bölgeye intikal etti. Mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bartın'da 137 vatandaşımız helikopterler, botlar ve iş makineleri ile kurtarıldı. Özellikle hayvancılık yapan vatandaşlarımızın, hayvanlarının kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştirilmişti. İlçelerimizde ve beldelerimizde özellikle hasar meydana gelen köylerimiz var. 260 köyümüzün 155'inde hasar var. Menfezler, köprüler hasar gördü. Bunların hepsinin inşası, önümüzdeki süreçte yapılacak. Şu anda temizlik çalışmaları devam ediyor. Temizlik çalışmalarına katkı için yurdumuzun değişik yerlerinden gelen AFAD gönüllülerine, buradan çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.