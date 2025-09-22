Haberler

Bakanlar Artvin'de Sel ve Heyelan İncelemeleri Yapıyor


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin'in Borçka ilçesinde sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sel ve heyelandan etkilenen yerlerdeki incelemelerini sürdürüyor. Bakan Uraloğlu ve Bak, selden etkilenen komşu il Artvin'in Borçka ilçesine giderek kapanan yol, çökme yaşanan köprü ve hasar onarım çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Bakan Bak ve Uraloğlu'na, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve diğer ilgililer de eşlik etti.

HABER KAMERA: Ziya AKYILDIZ/BORÇKA(Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
