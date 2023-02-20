Bakanlar Akar ve Koca depreme toplantıda yakalandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli iki depreme AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı.

Bakanlar Akar ve Koca depreme toplantıda yakalandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli iki depreme AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Bina dışına çıkan Bakanlar Akar ve Koca bir süre bekledikten depremlerin ardından kentteki son durumu değerlendirmek üzere Mobil Koordinasyon Merkezi'nde toplandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ardından da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler söz konusu depremlere Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Depremin ardından Merkezden çıkan Bakanlar Akar ve Koca bahçeye çıktı. Bir süre burada bekleyen, genel bilgi alan Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Bakanlar Akar ve Koca başkanlığındaki toplantıda depremlerin ardından merkez ve ilçelerdeki son duruma ilişkin değerlendirme yapılıyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile diğer yetkililer de katılıyor.