Bakanlar AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Hazine ve Maliye, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanları, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter üzerinden "Bir olduk, 21 olduk" etiketiyle kutlama mesajları yayımladı.

Hazine ve Maliye, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanları, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter üzerinden "Bir olduk, 21 olduk" etiketiyle kutlama mesajları yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, kurulduğu ilk günden bu yana parçası olmaktan gurur duyduğum AK Parti'miz ile her daim milletimizin yanında olduk, sayısız esere beraberce imza atarak 'Bir olduk 21 olduk.' 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştiren AK Parti'mizin 21'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Beraberce daha nice AK yıllara." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Milletin partisi, AK Parti'miz 21 yaşında. Millete hizmet yolunda daha nice yıllara. AK Parti'mizin 21'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice yıllarımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti'miz 21 yaşında. Yaptığı dev hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti, millete hizmet yolunda daha güçlü şekilde yoluna devam ediyor. Nice AK yıllara." mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da "Memleket sevdasıyla geçen 21 yıl. Ülkemizin her bir karışını yeni baştan inşa ettik, halkımızın yüzünü güldürdük." ifadelerini kullandı.