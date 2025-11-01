Bakanı Kacır: son 23 yılda dünyanın yakından takip ettiği büyük atılımlar gerçekleştirdik

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Töreni'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği büyük atılımlar gerçekleştirdik. Bölgesinde oyun kurucu, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi adım adım inşa ettik. Bugün artık bambaşka bir Türkiye var.

MİLLİ Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde yer alan Türkiye genelinde binlerce öğrenci bugün mezuniyet coşkusu yaşadı. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Töreni'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, öğretmenler, eğitmenler, çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen ve yarın da devam edecek olan mezuniyet töreninde 2019-2025 yılları arasında 11 farklı teknoloji alanında üç yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını aldı. İstanbul'daki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Töreni'nde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilirken, bin öğrenci diplomalarını aldı.

'BÖLGEDE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE ORTAYA ÇIKACAK'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Karşımızda enerji dolu bir gençlik var. Sizlerle gurur duyuyoruz, harikasınız. Buradan muhteşem görünüyorsunuz. Emeğimizin karşılığını alıyorsunuz. Özellikle milli teknoloji hamlesini başlatan, bu uğurda önemli mücadeleler veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Artık Türkiye'de başkalarının mühendisleri değil, bizim mühendislerimiz var. Bize şunu söylerlerdi. 'Alman mühendisi daha iyisini yapar, İngiliz daha iyisini yapar'. Hayır. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk mühendisleri daha iyisini yapar. İşte böyle bir gençlik geliyor. O nedenle, DENE-YAP Atölyelerinde emek verdiniz. Genlik Merkezlerimizde, sanayi ve teknoloji bakanlığımızla, T3 Vakfı'mızla beraber sizlere emek veren eğitmenlere teşekkür ediyoruz. Destekleri için ailelere teşekkür ediyoruz. Burada muhteşem bir iş yapılıyor. Türkiye'nin teknoloji yürüyüşünde sizler hazırsınız. Gelecekte büyük işleri bu mühendisler başaracak, bu yazılımcılar başaracak ve bölgede güçlü bir Türkiye ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

'ARTIK BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE VAR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bizim medeniyetimiz, 'Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku' emri üzerine bina edilmiştir. Bu ilahi mesaj, özünde kainatın anlamlandırılması manası taşıyor. ve bu söz bize, kitaplarla yol arkadaşlığı yapmanın da ötesinde, hayal etmeyi, merak etmeyi, keşfetmeyi, araştırmayı, geliştirmeyi söylüyor. Böyle bir medeniyetin mensuplarının bilimden uzak kalması düşünülebilir mi? Her ne kadar, bugünün baskın düşünce tarihi okumaları batı merkezli bir tarih anlayışını dayatma çabasında olsa da, insanlığın ortak birikimi elbette farklı medeniyetlerin katkıları üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği büyük atılımlar gerçekleştirdik. Bölgesinde oyun kurucu, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi adım adım inşa ettik. Bugün artık bambaşka bir Türkiye var. Göklerde gururla süzülen yerli ve milli insansız hava araçlarıyla, Mavi Vatanımızda deniz platformlarıyla, uzayda iddiamızın kanıtı uydu sistemleriyle, teknolojide, mühendislikte çağ atlayan bir Türkiye var. Sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil; mavi vatanda, gök vatanda, siber dünyada ve uzayın derinliklerinde kendi iradesini, kendi gücünü tahkim eden bir Türkiye var" diye konuştu.

Kacır, "Gençler. Biz size inanıyoruz. Size güveniyoruz. TEKNOFEST'lerde rekorları sizlerle kırıyoruz. Sizlerin bayrağı çok daha yükseklere çıkaracağınızdan asla şüphe duymuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda en kıymetli hazinemiz sizlersiniz. Bu anlayışla biz bugünden sonra da her daim sizinle birlikte olmaya sizin yanınızda olmaya, sizin yolunuzu açmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun" dedi.

'HAYAL ETTİĞİMİZ NOKTANIN ÇOK DAHA ÖTESİNE GELDİK'

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "2017 yılında 'Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye' hedefiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızı kurduk. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bizim ilk göz ağrımız, ilk projemizdi. Hiç unutmam, ilk DENEYAP sınavlarımızı. Sadece çoktan seçmeli bir sınavla, basmakalıp ezberleri ölçen bir sistem istemiyorduk. Biz çok daha ötesini hedeflemiştik. Genç kardeşlerimizin hayal gücünü, en kısıtlı imkanlarla bile sınırları zorlama becerilerini görmek istedik. Bu yüzden onlara sadece bir elektrikli motor, bir pil ve birkaç kablo vererek, "Yürüyen bir robot yapın ve sonunda projenizi tanıtan bir video çekin" dedik. O videoları ve projeleri teker teker, bizzat inceledik. O gün gördüğüm bazı yüzleri hiç unutmadım. O kardeşlerimizden bazıları sonrasında üniversiteli oldu, TEKNOFEST yarışmalarımıza katıldı, kimileri gönüllü olup DENEYAP'larımızda yeni kardeşlerine yol gösterdi. Bütün bunlar bir milletin hayallerini gökyüzüne, hatta ötesine taşıyacak o ilk hayalle başladı. ve bugün sizlerin mezuniyetiyle görüyoruz ki, hayal ettiğimiz noktanın çok daha ötesine geldik" diye konuştu.

Bayraktar, "Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilimizde büyük bir coşku yaşıyoruz. 2018 yılında ektiğimiz tohumların dev çınarlara dönüştüğünü görüyoruz. Tam 9 bin 490 evladımız. Edirne'den Hakkari'ye, yurdumuzun her köşesinde, İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te DENEYAP atölyelerimizdeki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet hakkını kazandı. Sizler bu atölyelerde sadece kod yazmayı, robot tasarlamayı veya yapay zekayı öğrenmediniz. Sizler burada çok daha kıymetli bir kabiliyet kazandınız. Birlikte başarmayı ve bir takım olmayı. Bu hamlenin asıl hedefi ise tam bağımsız, teknoloji geliştiren, paradigma değiştiren, oyun kuran bir Türkiye inşa etmektir. İşte bu hamlenin çekirdeği de ruhu da sizlersiniz. Sizler çok güvendiğimiz ve dünyaya gururla anlattığımız TEKNOFEST kuşağısınız" dedi.