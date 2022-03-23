Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile telefonda görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile telefonda görüştü

AA - Fuat Kabakcı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu'nun, Szijjarto ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı.

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan, Ukrayna, Ticaret, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title