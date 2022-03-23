Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu'nun, Szijjarto ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı.