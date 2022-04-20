Bakan Karaismailoğlu, demir yolu işçileriyle iftar yaptı (2)

ŞANTİYE ÇALIŞANLARI İLE SAHUR YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM- Gar- Kızılay metro şantiyesi çalışanları ile sahurda bir araya geldi. Şantiyedeki mühendis ve ustalardan bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, çalışanlarla sahur yaptı. Karaismailoğlu, kent içi raylı ulaşım sistemleri hakkında devam eden projeleri anlattığı konuşmasında, "20 yıldır ülkemizin de milletimizin de kaderini, kimsenin eline bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Milletimizi de kimsenin keyfine mahkum etmeyeceğiz. Onlara kalsa vatandaş bekleyecek, metro işlerine ayrılan kaynak başka yerlere aktarılacak, hizmet bekleyen vatandaş da çile çekmeye devam edecek. Buna dur demek için hızla, tren hatlarımızda olduğu gibi kent içi raylı sistemde de çalışmaları Bakanlık olarak yürütüyoruz. Ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletilen kent içi raylı sistem hattı yaklaşık 812 kilometredir. Bunun 312 kilometreden fazlası ne mutlu ki bizim Bakanlığımızca yapıldı. Bu hatlarımızda günde 6,5 milyondan fazla yıllık ise yaklaşık 2 milyar 393 milyon yolcu taşımaktayız" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Gar İstasyonu'nun yüzde 98'i, Adliye İstasyonu'nun yüzde 93'ü ve Kızılay İstasyonu'nun yüzde 45'inin tamamlandığını açıkladı.

Caner ÜNVER- Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -