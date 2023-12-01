Bakan Yusuf Tekin'den Sevda Erdan Kılıç'ın Bayraklı Depreminde Hasar Gören Okullarla İlgili Sorusuna Yanıt: Çalışmalar Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın İzmir Bayraklı depreminde hasar gören okullarla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta; “22 okulumuzda hasar kaydı ortaya çıktı. Bu okullardan 12 tanesinin yapımı yık yap kapsamında devam ediyor. 3’ü proje aşamasında. 7’si için de İl Yapım ve Devlet Yatırım Programı'na alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir” dedi. Kılıç, “3 yıldır eğitim alanında da büyük problemlerle karşı karşıya kaldık. Bir an önce çalışmalar sona erdirilmeli, çocuklarımız hak ettikleri şartlarda eğitimlerine devam etmeliler” değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın İzmir Bayraklı depreminde hasar gören okullarla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta; "22 okulumuzda hasar kaydı ortaya çıktı. Bu okullardan 12 tanesinin yapımı yık yap kapsamında devam ediyor. 3'ü proje aşamasında. 7'si için de İl Yapım ve Devlet Yatırım Programı'na alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir" dedi. Kılıç, "3 yıldır eğitim alanında da büyük problemlerle karşı karşıya kaldık. Bir an önce çalışmalar sona erdirilmeli, çocuklarımız hak ettikleri şartlarda eğitimlerine devam etmeliler" değerlendirmesini yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Bayraklı'da 2020 yılında meydana gelen depremde hasar gören okulların durumunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu. Tekin, s oru önergesine şu yanıtı verdi:

"22 okulumuzda hasar kaydı ortaya çıktı. Bu okullardan 12 tanesinin yapımı yık yap kapsamında devam ediyor. 3'ü proje aşamasında. 7'si için de İl Yapım ve Devlet Yatırım Programına alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Hali hazırda eğitim hizmeti veren kurumların mevcut deprem risk raporları da Bakanlığımız ile üniversiteler arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanmaktadır. Hakkında güçlendirme kararı verilen binalar güçlendirilmekte, yıkım kararı verilen binalar ise yıkılarak yerlerine yeni okul binaları yapılmaktadır."

KILIÇ: "ÖĞRENCİLERİMİZ 3 YIL BOYUNCA KAYDIRILDIKLARI BAŞKA OKULLARDA EĞİTİM ALMAK ZORUNDA KALDILAR"

Sevde Erdan Kılıç, Bakan Tekin'in yanıtına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İzmir Bayraklı depreminin ardından 3 yılı aşkın süre geçti. Bu 3 yıl içinde İzmir'de depremzedelerin barınma başta olmak üzere bir çok problemi hala çözüm bulamadı. 3 yıldır eğitim alanında da büyük problemlerle karşı karşıya kaldık.

Deprem gerçeği karşımızda dururken, okullarımıza yönelik projelerin bu denli yavaştan ele alınması ise öğrencilerimizin yaşamlarını alt üst etti. Bakanlık, öğrencilerimizin yaşadığı sorunları gündeme getirdiğimizde, 'Her türlü tedbiri aldık' dedi ama öğrencilerimiz 3 yıl boyunca kaydırıldıkları başka okullarda eğitim almak zorunda kaldılar. Milli Eğitim Bakanlığı, hazırlıklarını tamamlayana kadar bu çocuklar okullarından mezun bile oldular.

Çocuklarımız evlerinden çok uzak bölgedeki okullara yönlendirildiler, burada kalabalık sınıflarda okumak zorunda bırakıldılar, kaydırıldıkları okullarda ciddi fiziki eksiklikler bulunmakta, öğretmen eksikliği bulunmakta. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na, deprem riski altındaki okullarımıza yönelik çalışmaların önceliklendirilmesi çağrısında bulunuyorum. Bir an önce çalışmalar sona erdirilmeli, çocuklarımız hak ettikleri şartlarda eğitimlerine devam etmeliler."