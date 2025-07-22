Bakan Yumaklı Orman Yangınları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yurt genelinde süren orman yangınları ile ilgili güncel durum, alınan önlemler ve mücadele konusunda bilgi verdi. Yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Bakan, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ek görüntülerle desteklenen açıklamalarda yangınla mücadelede kullanılan araç ve ekipmanlar hakkında da bilgi verildi.

Bakan Yumaklı, yurt genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu / Ek görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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