Bakan Yumaklı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Bakan Yumaklı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Duvar Yazıları" başlıklı fotoğrafını tercih eden Yumaklı, "Gerçekten bu inanılmaz bir şey, beni çok etkilemişti. Hiç kimseye, dünyadaki hiçbir millete Cenab-ı Hak böyle bir durumu, böyle bir pozisyonu göstermesin. Herhalde özgürlükten daha değerli hiçbir şey yok. Buradaki insanların büyük bir çoğunluğu da çaresizliklerini duvarlara kazımışlar. Dünyada yaşayan hiçbir millet böyle bir duruma düşmesin." dedi.

Yumaklı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş Yolu" isimli fotoğrafını seçerek, çevre konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

"Haber" kategorisinde de fotoğrafları inceleyen Yumaklı, Ali Jadallah'ın "Evi Terk Ederken" karesine oy verdi.

Yumaklı, "Gazze'de artık herhalde içine girip yaşanacak bir metrekare yer bile kalmadı. İsrail'in bütün dünyaya meydan okurcasına, insanların hiçbir değerini gözetmeksizin, en temel hakları olan yaşama haklarını da ellerinden aldığı fotoğraf kareleri herhalde bundan daha iyi gösterilemezdi." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" adlı fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın İzinde" başlıklı fotoğrafını tercih eden Yumaklı, "Bu işin duygusal tarafı daha çok etkiliyor beni. Yaşıt olarak gördüğü veya kendine yakın gördüğü Arda Güler ile kendisini özdeşleştirmiş. Neticede umudu hiç kaybetmemek lazım. Spor da bunun en önemli araçlarından bir tanesi. İnşallah en kısa zamanda bu çocuğumuz da Arda ile bir araya gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu fotoğrafları çeken AA muhabirlerine şükranlarımı sunuyorum"

Yumaklı, AA'nın fotoğraf konusunda dünyada bir otorite olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hem sanatsal hem de habercilik yönü itibarıyla bütün unsurları taşıyor fotoğraflar. Her bir fotoğrafın üzerine belki de saatlerce konuşabilirsiniz ama önemli olan onu sadece bir karede birkaç saniyenin içinde bütün insanların gözünün önüne getirebilmek, o duyguyu, o hissi verebilmek ya da o olayı anlatabilmek.

Hepsi harikulade. Bu fotoğrafları çeken bütün AA muhabirlerine özellikle de AA'ya şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki seneyi sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Gönül ister ki arkadaşlarımız, dünyada bütün fotoğraflar savaşın, ölümün, insanın bütün değerlerinin yıkıldığı şeylerin değil, insanların mutlu olduğu, insanlığın kendi değerlerine sahip çıktığı ve her şeyin hakikaten olması gerektiği gibi olduğu zamanları fotoğraflasın. İnşallah böyle bir dünya için bizler de ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla, liderliğiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz."