Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Yeşil Vatan Seferberliği Müjdesi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hem vatandaşlarımızın hem de kurum ve kuruluşlarımızın yeşil vatana katkı sunmasını, bütün toplumun da huzuruna sunmak adına 'yeşil vatan seferberliği' başlatacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'DSİ Vakfı Hatıra Ormanı Yöresel Ürünler Sergisi'nin açılış töreni, Bakan Yumaklı'nın katılımıyla yapıldı. Geçen yıl Gazze halkına bağışlanan serginin bu yılki geliri Yeşil Vatan'ın geliştirilmesi için harcanacak. 12 Ekim Pazar gününe kadar sürecek serginin gelirleriyle, Hatay'da yer alan orman alanına, 25 bin DSİ çalışanları sayısı kadar fidan dikilecek. Serginin açılışı öncesi Bakan Yumaklı, genel müdürlük bahçesinde dikilen fidanlara su verdi. Ardından Kastamonu Merkez Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, yöresel dans gösterisi yaptı.

'7,5 MİLYARDAN FAZLA FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

Bakan Yumaklı, suyun stratejik öneminin arttığı bir dönemde olunduğunu belirterek, Türkiye genelinin 10 aylık su yılı yağışlarının son 52 yılın en düşük seviyelerine geldiğini söyledi. Bakan Yumaklı, "Son 23 yılda 7,5 milyardan daha fazla fidanı ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımız ülkemizin yüzde 30'una denk gelen bir oranda. Peki ne yapacağız? 2030 yılına kadar inşallah bu 7,5 milyarı 10 milyar tohum ve fidana çıkarmış olacağız. Bu çerçevede bugün düzenlediğimiz bu etkinliğin temasından duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum. Hem vatandaşlarımızın hem de kurum ve kuruluşlarımızın yeşil vatana katkı sunmasını, bütün toplumun da huzuruna sunmak adına yeşil vatan seferberliği başlatacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah bunun ayrıntılarını önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı kamuoyumuzla paylaşmış olacağız" dedi.

Yumaklı, yeşil vatan kadar mavi vatan için de önemli mesai harcadıklarını söyleyerek, "Tüm bu çalışmaları suyun her damlasına sahip çıkan sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışıyla yapmaya gayret ediyoruz. Su ile ilgili dün ne yaptıysak bugün de onun daha iyisini yapmak için bakanlığımızın bütün kurumları, bütün fonksiyonları hep birlikte organize olarak hareket ediyorlar. Çünkü hepimiz bunun çok yakından şahidiyiz ki suya olan ihtiyacımız yarın bugünden çok daha fazla olacak. Bu gerçeğin farkında olmak son derece önemli" diye konuştu.

'SU ALANINDA 11 BİN PROJEYE İMZA ATILDI'

Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlık olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, "Lafla değil, icraatla geçen bu yıllar yaşanmamış olsaydı belki bugün çok daha sıkıntılı günleri yaşıyor olabilirdik. Su ve sulama alanında 11 bin projeye imza atıldı. 3,4 trilyonluk yatırım yapıldı. Bin 802 baraj ve gölet inşa edildi. İçme ve kullanma suyunu karşılamak için içme suyu tesisleri hizmete alındı. Yine hakeza bugünlerde öneminin daha da büyük bir şekilde anlaşıldı. Yeraltı barajları konusunda da çalışmalar devam ediyor. Bütün bunların hepsi, bizlerin de tamamen çalışmaları için adeta bir rehber niteliğinde olan Cumhurbaşkanımızın çok önemli bizlere ön açan, bizlere vizyon olarak önümüzde duran 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla bir fark yoktur' gerçeği. Bu düsturla vatandaşlarımızı su ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından farklı illerden gelen stantları gezen Bakan Yumaklı, vatandaşlarla sohbet edip yöresel ürünler satın aldı.