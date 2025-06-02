Bakan Yumaklı, 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programında konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede daha aktif, planlı ve teknolojik altyapıya dayalı bir sistemle hareket ettiklerini belirterek, "Bugün uğurlamasını yaptığımız hava ve kara filomuz da bu dönüşümün en önemli simgelerinden biri." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu.

Küresel iklim kriziyle Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğunun daha da arttığına işaret eden Yumaklı, iklim krizinin etkilerine karşı suyu, toprağı, ormanı, doğal kaynakları korumanın hayati bir mesele haline geldiğini söyledi.

Yumaklı, Türkiye'nin dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, Avrupa'nın tamamında yaklaşık 15 bin bitki türü bulunmasına karşın, Türkiye'nin yaklaşık 4 bini endemik olmak üzere, toplam 12 bin bitki türüne ev sahipliği yaptığını bildirdi.

"Orman yangınlarıyla mücadelede örnek gösterilen ülke haline geldik"

Orman varlığını koruma, geliştirme ve millete nefes olma yolunda çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, "En büyük gücümüz, 186 yıllık geçmişiyle bir çınar gibi dimdik ayakta duran Orman Genel Müdürlüğümüzdür." ifadesini kullandı.

Yumaklı, orman yangınlarının, artık sadece bir çevre sorunu değil, bir güvenlik ve kalkınma sorunu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Küresel iklim krizinin etkisiyle daha sık ve daha şiddetli yaşanan yangınlar, ülkelerin afetlere hazırlık seviyelerini, kriz yönetim kapasitesini ve teknolojik altyapılarını da doğrudan test etmektedir. İşte bu noktada, Türkiye olarak farkımızı ortaya koyuyoruz. Devletimizin güçlü iradesiyle özellikle de zatıalilerinizin liderliğinde yürütülen kararlı politikalar sayesinde, orman yangınlarıyla mücadelede sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de örnek gösterilen bir ülke haline geldik. Artık yangınla mücadelede daha aktif, planlı ve teknolojik altyapıya dayalı bir sistemle hareket ediyoruz. Bugün uğurlamasını yaptığımız hava ve kara filomuz da bu dönüşümün en önemli simgelerinden biri."

Hedef, yangınla mücadelede en donanımlı, en hızlı ülke olmak

Hava araçlarının sadece yangın söndürmede değil, erken müdahale, keşif, koordinasyon ve yönlendirme açısından hayati rol oynadığını belirten Yumaklı, "2021 yılında yaşadığımız büyük yangınların ardından, zatıalilerinizin talimatlarıyla başlatılan, filomuzu modernize etme ve artırma çalışmaları çok kısa sürede sonuç verdi. Bugün görev yerlerine doğru yola çıkan araçlarımız, yalnızca birer makine değil, milletimizin ormanına, doğasına, geleceğine verdiği önemin sembolüdür. Hedefimiz, Türkiye'yi dünya ormancılığında, yangınlarla mücadelede en donanımlı, en hızlı ve en etkili ülke haline getirmektir. Bugün, bu hedefe çok daha yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte, orman yangınlarıyla mücadele eden personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı video da yayımlandı.