Bakan Yumaklı: Yangınlarla Mücadelede Ciddi Müdahale Sürüyor

BAKAN YUMAKLI: KARADAN VE HAVADAN ÇOK CİDDİ MÜDAHALE SÜRÜYOR

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük- Kastamonu il sınırında devam eden yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı, birbirine yaklaşık 5 kilometre mesafede, iki farklı yangının devam ettiğini belirtti. Bölgenin yoğun ve sık ormanların olduğu bir bölge olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu tür ormanlarda sadece hava müdahalesi değil, aynı zamanda kara müdahalesinde yoğun bir şekilde eşgüdüm içerisinde yapmak gerekiyor. Ancak zorluklarımız var elbette. Çünkü coğrafya kimi zaman ulaşımı çok zorlayıcı nitelikte, kayalıklardan ve kanyonlardan oluşan bölgelerden oluşuyor. Şu anda hem karadan hem havadan çok ciddi bir müdahale sürüyor. İnşallah akşam saatlerine doğru bu iki yangın için de güzel haberler vermeyi umuyorum" dedi.

'DEVLETİN HAZIR OLAMASI YETERLİ DEĞİL'

1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 492'si ormanda, 3 bin 340'ı da kırsal alanda olmak üzere; toplamda 5 bin 832 yangınla mücadele ettiklerini kaydeden Yumaklı, "Hakikaten rakamın yüksekliği verilen mücadelenin boyutlarını ve büyüklüğünü ifade etmeye yeter. Bu yıl üç dalga halinde yangınlar yaşadı. Elbette sadece ekranlarımıza yansıyan ya da kamuoyunun gündemine düşen büyük yangınlardan bahsediyorum. İklim değişikliği ve küresel ısınmayı bir kez daha anmak ve ifade etmek istiyorum. Artık sadece Ege, Marmara, Akdeniz ya da bunlara yakın bölgeler değil, artık Batı Karadeniz de en az diğer yerler kadar orman yangınları açısından riskli bir duruma gelmiş durumda. Biz elbette bununla ilgili bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Kaldı ki hızlı müdahale, bu yangınların çok ciddi boyutlara ulaşmasını engelliyor. Ancak her zaman söylediğimiz gibi bizlerin hazır olması, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla müdahaleye hazır olabilmesi tek başına yeterli değil. Zarar gören her yerin, hiçbir istisnası olmaksızın tekrar yeşillendirileceğiyle ilgili kararlılığımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.