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Bakan Yumaklı: Yangınlara İlk Andan İtibaren Havdan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve sivil toplum kuruluşları da yangına müdahalede bulunuyor.

BAKAN YUMAKLI: YANGINLARA İLK ANDAN İTİBAREN HAVDAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerindeki yangınlara karşı ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahalelerimiz sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) teşkilatımız ve tüm kurumlarımızın desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı ve yangına müdahale görüntülerini paylaştı.

TAKVİYE EKİP YAPILDI

İzmir'in Buca ilçesinde Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahaleye devam ediyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SAHADA

Yangına müdahale aralıksız sürdürülürken AKUT, Kızılay, Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma (KATAK), Hayvan Arama Kurtarma (HAK) ve İzmir Motosiklet Kulübü gibi birçok STK da çalışmalara destek veriyor.

Burak UÇAR / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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