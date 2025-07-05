Bakan Yumaklı Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

Bakan Yumaklı Yangınla İlgili Açıklama Yaptı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa ve Çanakkale Lapseki'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Hatay Dörtyol'daki yangın için ise mücadele devam ediyor.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa ve Çanakkale Lapseki'deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Muratpaşa, Çanakkale Lapseki yangınlarında tamamen kontrol sağlanmıştır. Hatay Dörtyol'daki yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz sürüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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