Bakan Yumaklı: Yangın Tamamen Kontrol Altına Alındı

Bakan Yumaklı: Yangın Tamamen Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı ve vatandaşlardan ormanları koruma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

BAKAN YUMAKLI: YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin Next Sosyal hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın cansiperane mücadelesi sonucunda Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gizem CENGİL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi

Murat Boz'dan Hasan Can Kaya açıklaması geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.