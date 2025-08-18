Bakan Yumaklı: Yangın Tamamen Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı ve vatandaşlardan ormanları koruma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin Next Sosyal hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın cansiperane mücadelesi sonucunda Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gizem CENGİL/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel