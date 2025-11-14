Haberler

Bakan Yumaklı, Yangın Söndürme Uçağının Düşmesi Sonucu Şehit Olan Pilotun Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar’ın İstanbul’daki ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman pilotumuz Hasan Bahar'ın İstanbul'daki kıymetli ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

