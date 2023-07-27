Bakan Yumaklı: Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde başlayan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
BAKAN YUMAKLI: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Güncel