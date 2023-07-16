Bakan Yumaklı ve Yerlikaya, Hatay'daki Orman Yangını Bölgesine Gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangını bölgesine gitmek üzere yola çıkıyorlar.

BAKAN YERLİKAYA VE YUMAKLI, HATAY'A GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangının devam ettiği bölgeye gidiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Hatay Belen'de orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal ediyorlar" denildi.

ANKARA,