Bakan Yumaklı: Ülkemizin dört bir yanında taşkın kontrol tesisleri inşa edeceğiz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "600 milyon dolarlık kaynakla ülkemizin dört bir tarafında taşkın kontrol tesisleri inşa edeceğiz. Suyun yaşamın kendisi olduğunu biliyoruz" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Lansmanı'nda konuştu. Bakan Yumaklı, Doğu Karadeniz'de meydana gelen sel ve taşkınlarla ilgili, "Bu taşkınlar maalesef ki sıklıkla ifade ettiğimiz küresel iklim değişikliğinin, madalyonun diğer yüzünde kalan kısmı. Bölgeye 1-2 ayda yağması gereken yağmur, kısa bir zaman dilimi içerisinde yağdı ve bu tür üzücü hadiseleri maalesef gündemimize getirmiş oldu. Geçmişte yavaş yavaş başlayıp etkisini giderek artıran yağış rejimleri, artık bir anda başlayıp önünde ne varsa silip süpüren, götüren bir özelliğe bir karakteristiğe ulaşmış oldu" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIMIZIN HEP YANINDA OLDUK'

Yağışlarla ilgili verileri açıklayan Bakan Yumaklı, "Rize'nin geçmiş yıllarda eylül ayı ortalaması metrekareye 261,1 milimetre olarak ölçülmüş. Ancak sadece 20 Eylül'de 129,4 milimetre ve 21 Eylül'de ise 116,2 milimetre olarak gerçekleşmiştir. Yani belirttiğimiz gibi geçmişte bir ayda gerçekleşen toplam yağış sadece 21 Eylül tarihlerinde 48 saat içerisinde gerçekleşti. Geçmiş yıllarda malumunuz birçok ilimizde, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde başta olmak üzere ama zaman zaman da çok farklı ilimizde, örneğin birisi de Şanlıurfa'ydı, taşkın hadiseleri yaşadık. Ancak çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte özellikle taşkın koruma tesis ve çalışmalarımızla, afet sonrası da 'Yeşil Karıncalar' olarak nitelendirdiğimiz makine ve ekipmanlarımızla vatandaşlarımızın hep yanında olduk. Belki mal kayıpları oldu ama şükrediyoruz ki son yaşanılan hadisede herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bölgede, yaraların sarılması için devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor" dedi.

'SUYUN YÖNETİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ'

Taşkınlarla mücadele için yapısal önlemler almak durumunda olduklarını belirten Bakan Yumaklı, "Diğer yandan da kuraklıkla mücadele etmek için, taşkınla mücadele ettiğiniz suyu, tarımsal üretim için yönetmek durumundasınız. Bu süreçte suyumuzu verimli kullanmak için Su Verimliliği Seferberliği'ni, 2023 Ocak ayında başlatmıştık. Ancak sadece 6 gün sonra bir başka doğa olayıyla, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Hamdolsun üstesinden geldik. Artık Su Verimliliği Seferberliği'ni, sadece ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da etkin bir şekilde anlatarak, aslında bunun sadece bir ülkenin değil, dünyanın bir sorunu olduğunu anlatmak hem ülkesel bazda hem de dünya çapında, aynı Sıfır Atık gibi bir harekete dönüştürmek arzumuzu, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Yine Ulusal Su Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kuruldu. Türkiye'deki su konusunda en üst düzeyde söz söyleyecek kurumdur. Suyun hem kuraklık açısından hem de taşkınlar açısından yönetilmesi son derece önemli. Çünkü bir tarafından baktığınızda çok yoğun yağışların etkisini engellemeye çalışırken, diğer taraftan da sınırsız bir kaynak olmadığının bilinciyle onun hem tarım alanlarıyla hem de şehirlerin içme suyu ihtiyaçlarıyla oluşturulması gerekiyor. Bu anlamda bütün yatırımlarımızı buna konsantre etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

'YÜZER VE KARASAL GES'LER KULLANILMAYA DEVAM EDECEK'

Son 23 yılda su ve sulamaya 3,4 trilyon lira kaynak aktararak, 11 bine yakın eseri hizmete aldıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, "Sulanan arazilerin miktarı yüzde 50 artmış oldu. Bu da verimlere yansıdı. Su depolama hacmimiz yüzde 38 arttı. Yıllık sağlanan içme suyu miktarı da 2,7 kat arttı. İnşallah 2025 yılı içerisinde 321 tesisi daha hizmete almış olacağız. Elbette, 'Suyumuzu verimli kullanmak için yapısal çalışmalar' dedik. Su depolama kapasitemizin 183 milyar metreküpe çıkarıldığını, kapalı sulama şebeke oranının yüzde 6'dan yüzde 38'e yükseltildiğini ve su kayıplarının özellikle önümüzdeki dönemde çok daha konsantre olmamız gereken nokta, 2028 yılına kadar şehirler için söylüyorum, yüzde 25'lere indireceğimizi söylemek istiyorum. Ön ödemeli sayaçlar, bunların kullanımı, suyun hacim bazlı ücretlendirilmesi gibi uygulamalar da bunlara katkıda bulunacaktır. Sulama projelerimizin özellikle enerji ihtiyacını yerli ve temiz kaynaklarla karşılama yolundaki projeler de devam ediyor. Bunun için yüzer GES ve karasal GES'ler de kullanılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

'SUYUN YAŞAMIN KENDİSİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Dünya Bankası ile gerçekleştirilen projeyi açıklayan Bakan Yumaklı, "Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'yle önemli bir kaynak da temin edilmiş oldu. 600 milyon dolarlık bir kaynakla ülkemizin dört bir tarafında taşkın kontrol tesisleri inşallah inşa edeceğiz. Suyun yaşamın kendisi olduğunu biliyoruz. Gelecek nesillere daha güvenli, daha dirençli bir Türkiye'yi her alanda olduğu gibi su alanında da mutlaka oluşturmak durumundayız. Hepimizin önümüzdeki yıllar için ya da gelecek nesiller için suyun artık sadece bir varlık değil, aynı zamanda çok stratejik bir kaynak olduğunun da iletilmesi, anlatılması ve onlara bu ortamın hazırlanması şart" dedi.