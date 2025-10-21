Bakan Yumaklı: Ülke sathında 'Yeşil Vatan Seferberliği' başlatıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği üzere, ülke sathında bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. Bu seferberlikte bütün vatandaşlarımıza görev düşüyor. Hem bireysel hem kurumsal olarak yapacağımız faaliyetlerle, bu seferberliği 1 yıl boyunca sürdüreceğiz" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kampanyası'na ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenlendi. Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi vizyonunun, güçlü bir yol haritası sunduğunu belirterek, "Bizler orman alanlarımızı artırmaya, ormanlarımızı verimli hale getirmeye ve fidanlarımızı geleceğe umut olarak dikmeye devam ediyoruz. Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. Böylece ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi. Türkiye, yaptığı bu çalışmalarla dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke içine girdi. İklim değişikliğinin etkisiyle yangın riski artarken, biz de tecrübemiz ve teknik kapasitemizle, bu mücadeleyi en üst seviyede sürdürüyoruz. Önleme, söndürme ve rehabilite etme üzerine kurulu stratejimizle; İHA'lardan modern hava filomuza, akıllı gözetleme kulelerinden yapay zeka destekli modellemelere kadar birçok yöntemle ormanlarımızı koruyoruz" dedi.

Haziran ayı başından eylül ayı sonuna kadar, orman yangınlarının bütün dünyanın gündeminde önemli yer tuttuğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Ülkemizde orman yangınlarının yüzde 96'sı maalesef insan kaynaklı olarak meydana geldi. Bu yıl şu ana kadar, 2 bin 982'si orman ve 4 bin 110'u orman dışı olmak üzere toplam 7 bin 92 yangınla mücadele ettik. Yangınlarda şehit olan orman kahramanlarımızı, gönüllülerimizi ve vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu sene yağış rejimlerindeki düzensizlik, kuraklık ve başta rüzgar olmak üzere şiddetli hava olayları, yangınların büyümesinde ve sayısının artmasında etkili olmuştur. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çıkan yangınlar, durumun ne denli ciddi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Avrupa genelinde ise tablo daha çarpıcıdır. 1 milyon hektarın üzerinde alan, orman yangınlarından etkilenmiştir. Bu rakam geçen yılın tam 3 katıdır. Bu tablo, iklim değişikliğiyle birlikte, yangın tehdidinin tüm dünyayı daha fazla etkilediğini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

'550 MİLYON FİDAN VE TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ'

Bakan Yumaklı, 11 Kasım'da, 81 ilde fidan dikileceğini belirterek, "Anayasamızın 169'uncu maddesi, bizlere yanan orman alanlarını yeniden ağaçlandırma sorumluluğunu veriyor. Bu noktada, her yaz yangınlarda ısrarla söylenen bir yalanın gerçeğini bir kez daha yineliyorum. Yanan orman alanları imara açılamaz. Orası tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Biz de yanan alanlarda bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırma faaliyetlerine başlıyoruz. Biz yaz boyunca şunu söyledik; 15 Ekim'e kadar yangınlar için teyakkuzda olacağız. Artık bugünden itibaren de yeşil vatanın yeşilini daha da artırmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği üzere, ülke sathında bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. Bu seferberlikte bütün vatandaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektöre, yani 86 milyona görev düşüyor. Hem bireysel hem kurumsal olarak yapacağımız faaliyetlerle, bu seferberliği 1 yıl boyunca sürdüreceğiz. 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Seferberliğin ilk ayağında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü var. 11 Kasım'da 81 il 922 ilçede fidan dikim alanlarında 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz. 2019 yılındaki 11 Kasım'da 13,8 milyon fidan dikerek, bir günde en fazla fiden dikme rekorumuzu kırmıştık. Bu yıl bu rakamı aşmak da ikinci bir hedefimiz olacak" diye konuştu.

'HATIRA ORMANLARI KURULACAK'

Seferberlik kapsamında yapılacak diğer faaliyetlere de değinen Bakan Yumaklı, "Seferberliğimizin ikinci ayağını ise 11 Kasım sonrasındaki faaliyetlerimiz oluşturacak. Bu kapsamda; bu yıl yangınla mücadelede şehit olan kahramanlarımız anısına 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları kuruyoruz. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 11 ilde hatıra ormanları oluşturuyoruz. 81 ilimizde Aile Yılı ormanları yapıyoruz. Gazze soykırımındaki 68 bin şehit için Gazze Hatıra Ormanı kuracağız. Kızılay ile yaptığımız '1 kan verene 3 fidan' kampanyası kapsamında 4,5 milyon fidan dikeceğiz. Basketbol Federasyonumuz ile imzaladığımız 'Her basket Bir Fidan' protokolü kapsamında fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Benzer iş birliği, yine Futbol Federasyonumuzla 11 Kasım ve sonrası için yapılacak etkinliklerle hayata geçmiş olacak. Diğer yandan; yangınlar boyunca yeşil vatana katkı sunmak için bizimle iş birliği yapmak isteyen kamu ve özel sektör kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız oldu. Önümüzdeki günlerde bizden talep eden kuruluşlarla imza törenlerimiz olacak. Sonrasında bu kurumlarla hatıra ormanı oluşturma faaliyetini de gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞE NEFES MOBİL UYGULAMASINI DEVREYE ALIYORUZ'

Vatandaşların seferberlikle ilgili ihtiyaç duyacakları tüm bilgilere 'gelecegenefes.gov.tr' adresinden ulaşabileceğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Bu site, devletimizin resmi güvencesi altında, milletimizle fidanları buluşturan dijital köprümüzdür. Bugünden itibaren Geleceğe Nefes'in mobil uygulamasını da devreye alıyoruz. Vatandaşlarımız internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden ücretsiz fidan sahiplenebilir, kendileri veya sevdikleri için özel sertifika edinebilirler. Vatandaşlarımız sahiplenirken, bizim o fidanı hangi ilde dikmemizi istiyorlarsa, onu da sistem üzerinden belirleyebilirler. Bu sahiplenmeyle, aslında siz de bu yeşil vatanın bir parçası olduğunuzu tescillemiş oluyorsunuz. Sitede hangi ilde ne kadar fidan sahiplenildiğini gösteren bir harita da sürekli olarak güncelleniyor olacak. Orman teşkilatımız; hem fidan üretimi hem de başta yanan yerler olmak üzere, ağaçlandırma yapılacak bütün alanlardaki çalışmaları yapıyor. Ancak bize, yangınlardan bu yana bağış yapmayla ilgili soru ve talepler geliyor. Geleceğe Nefes internet sitesi ve mobil uygulamasında bağış kısmında; hem bireysel hem de kurumsal olarak fidan bağışı yapma imkanı bulunuyor. Fidan bağışladıktan sonra, bunun sertifikasını bir kişiye hediye de edebilirsiniz. Ayrıca firmalar, paydaşları, çalışanları veya müşterileri için bu uygulama ile yeşil vatana katkıda bulunabilirler. Bireysel veya kurumsal olarak hatıra ormanı oluşturma talebi de yine sitemizde ilgili kısımdan yapılabilir. Orman Genel Müdürlüğümüz bütün bu taleplere en hızlı şekilde cevap verecektir. Gördüğünüz gibi geleceğe nefes olmak için karmaşık formlara, uzun bekleme sürelerine gerek yok. Bu sistemle, hep birlikte ülkemizin yeşil varlığını artırıyoruz. Ayrıca yapacağımız fidan dikim etkinliklerinin konum bilgilerine de platformumuz üzerinden ulaşılabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü olarak biz, ağaçlandırma çalışmalarını bir plan ve takvim dahilinde zaten yapıyoruz" dedi.