Bakan Yumaklı: Türkiye, orman yangınlarında İHA kullanan dünyada 2'nci ülke olmuştur

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliği, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla yapıldı. Programa Yumaklı'nın yanı sıra Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette BIAO ve FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi ile 75 ülkeden 30 uluslararası kuruluş, 400'ün üzerine uzman temsilci ve akademisyenler katıldı. Açılış konuşmasının ardından katılımcılara ve destekçi firmalara plaket veren Bakan Yumaklı, stantları ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

'KÜRESEL İKLİM KRİZİNDEN EN ÇOK ETKİLENECEK ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünya, tarihi en büyük değişim ve dönüşümüne sahne olurken, bu sürecin ardındaki en yakıcı gerçeklerden biri küresel iklim krizidir. Bilimsel veriler, bu krizden en çok etkilenecek bölgenin Akdeniz Havzası olduğunu göstermektedir. Türkiye olarak da biz de bu havzada yer alan, tam kalbinde yer alan bir ülke olarak en çok etkilenecek ülkelerden birisiyiz. Sanayi devriminden bu yana sıcaklık artışı, ortalama 1,2 derece, her 10 yılda bir kurak alanların yüzde 6 oranında genişlediğini görüyoruz. Bugün dünya yüzeyinin yüzde 41'i kurak ekosistemlerden oluşuyor. İçilebilir su kaynaklarının yüzde 30'u tehdit altında. Bu yılın Temmuz ayı, son 55 yılın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti" dedi.

'ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 96'SI MAALESEF İNSAN UNSURU TAŞIYOR'

Bakan Yumaklı, "Ülkemizdeki ormanların yüzde 64'ü ne yazık ki yangınlara son derece hassas bölgelerde bulunuyor. İklim değişikliğinin tetiklediği; düşük nem, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar; orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Üzülerek belirtmek isterim ki, ülkemizdeki yangınların maalesef doğrudan ya da dolaylı orman yangınlarının yüzde 96'sı maalesef insan unsuru taşıyor" ifadelerini kullandı.

'2025 YILINDA 7 BİNDEN FAZLA YANGINA MÜDAHALE ETTİK'

Bakan Yumaklı, "2025 yılında, OGM ve tüm paydaş kurumlarımızla birlikte 7 binden fazla orman yangına müdahil olduk. Ancak altını özellikle çizerek ifade etmek isterim ki; bizler ormanlarımızı canımız pahasına, durmak bilmeyen, acıkmayan, yorulmayan, susamayan bir düşmana; yani ateşe karşı koruduk ve korumaya da devam edeceğiz" dedi.

'ORMANLARIMIZI TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ FİLOSUYLA KORUYORUZ'

Yumaklı, "Ormanlarımızı tarihimizin en güçlü filosuyla koruyoruz. Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. 25 bin orman kahramanı kardeşimiz ve 133 bine yaklaşan gönüllülerimizle mücadele ediyoruz. 27 uçak, 105 helikopter, 6 binin üzerinde nitelikli kara aracı ile bin 700 farklı noktada konumlanmış bütün varlığımızla birlikte yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale ediyoruz. Bu olağanüstü çaba sayesinde, yanan orman alanının toplam orman alanına oranlanmasında; Avrupa'da ikinci sırada yer almamız, verdiğimiz bu mücadelenin ve gösterdiğimiz hızlı reaksiyonun somut bir örneğidir" şeklinde konuştu.

'HEDEFİMİZ; EN YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK ORMANCILIĞI ZİRVEYE TAŞIMAKTIR'

Bakan Yumaklı, "Türkiye, yangınlarda insansız hava aracını (İHA) kullanan Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 2'nci ülke olmuştur. Daha da önemlisi, dünyada ilk kez insansız hava araçlarına İHA'lara GSM baz istasyonu entegrasyonu ile birlikte de yaşanabilecek farklı afetlerde de bunların kullanımı sağlanmış olacak. Geliştirdiğimiz OTAĞ uçağımız, yangın yönetimi, hassas haritalandırma, komuta ve kontrol süreçlerinde stratejik üstünlük sağlamaktadır. Aynı zamanda da ülke genelinde 184'ü akıllı olmak üzere toplam 776 sabit kule ile ormanlarımızı 7 gün 24 saat gözlemlemeye devam ediyoruz. Meteorolojik erken uyarı sistemleri, Birleşmiş Milletler ödüllü yangın simülasyon tabanlı karar destek sistemleri, binlerce aracı anlık izleyen dijital takip altyapısı, yangın anında araçları en kısa yoldan yönlendiren Orman Navigasyon Sistemi gibi yenilikçi çözümleri başarıyla devreye aldık. Yaptığımız bütün bu çalışmalarla Türkiye, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükselmiştir. Ormancılık alanında geleceğe bakışımız nettir. O da 'Akıllı Orman Yönetimi'dir. Hedefimiz; akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle, bunların birbiriyle entegrasyonuyla en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktır" dedi.

'SON 23 YILDA 7,5 MİLYAR FİDAN VE TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

İklim değişikliğinde mücadelede ormanların önemine değinen Yumaklı, "Ormanların yılda 8 milyar ton karbondioksit yutarak, iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar önemli bir unsur olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle, son 23 yılda 7,5 milyar fidanı ve tohumu toprakla buluşturarak bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bunun neticesinde, Birleşmiş Milletler verilerine göre, ağaçlandırma alanında Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasında yer alıyoruz. Bu başarı, Türkiye'nin yeşil geleceğe olan sarsılmaz taahhüdünün küresel tescilidir. Sadece ormanlarla ilgili değil bu alanda yaşayan vatandaşlarımızla ilgili de son 23 yılda 34,3 milyar liralık dev bir kaynak ayırarak, 288 binden fazla ORKÖY projesini Orman Köylüleri ile yapmış olduğumuz projeyi hayata geçirdik. Ayrıca, odun dışı orman ürünleri ve gelir getirici tür orman alanları oluşturarak, orman köylümüze sadece geçim kaynağı değil, refah sağlayacak güçlü bir alternatif gelir kapısı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEKİ FİDANI DİKMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Yumaklı, "Bizim için orman, sadece yeşil bir alan değil, vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. Ormanı korumak; vatanı, insanı ve dünyayı korumaktır. İnancımız gereği, "Kıyamet kopsa bile, elimizdeki fidanı dikmekten asla vazgeçmeyiz" dedi.