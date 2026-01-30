Bakan Yumaklı: Su ürünlerinde 2,3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2025 yılında su ürünlerinden ülkemiz 2,3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Bunun da yaklaşık 500 milyon doları yine bizim Türk somonu dediğimiz ve artık dünya pazarlarına ulaşmış olan ürünümüzden gelmiş oldu" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaret ve programlar kapsamında Artvin'e geldi. Borçka Barajı'nda Balıkçılık Somon Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, "Türkiye'de balıkçılık sektörünün özellikle son yıllardaki gelişimi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Son dönemde özellikle 1 milyon ton üretim barajını açmış ve bu rekoru kırmış olması balıkçılık sektörünün potansiyelini üretime çevirdiği ile alakalı bize çok güzel sonuçlar getirdi. Türkiye'deki üretimin yüzde 60'ı yetiştiricilikten, dolayısıyla bu manada bizim özellikle buna müsait alanlarımız, barajlarımız yetiştiricilikle ilgili bizim bu potansiyeli hayata geçirmemizde önemli rol oynuyor" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, "Son 23 yılda yetiştiricilik üretimi 10 kat artmış durumda. Yaklaşık 650 bin tonlara gelmiş durumdayız. Türk somonu, alabalık, levrek, çipura gibi ürünlerin artık bir marka olarak da dünya pazarlarına ulaşmış olması, bu manada sektörün daha da gelişeceğine dair bizler için umut verici bir durum. Su ürünleri üretiminde özellikle hem yetiştiricilikte hem avcılıkta üretim planlamasına 2024 yılından itibaren geçmiştik. Yüzde 95'in üzerinde bir oranda üretim planlaması uygulaması var. Hem yetiştiricilikteki gelişmelerin üretim planlamasına çok ciddi bir şekilde katkı vermesi hem de avcılıktaki sonuçlardan özellikle koruma-kullanma dengesini gözettiğimizde bunu görmüş oluyoruz. Bu manada üretim planlamasının hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde hem de su ürünlerinde bu manada başarılı olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Son 8 yılda özellikle Türk somonu üretiminin 15 kat arttığını aktaran Bakan Yumaklı, "2025 yılında su ürünlerinden ülkemiz 2,3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Bunun da yaklaşık 500 milyon doları yine bizim Türk somonu dediğimiz ve artık dünya pazarlarına ulaşmış olan ürünümüzden gelmiş oldu. Son 8 yılda özellikle Türk somonu üretiminin 15 kat arttığını söylemek istiyorum. Bu manada özellikle hem iç sulardaki yetiştiricilikte hem de buna uygun denizlerimizdeki yetiştiricilikte çok başarılı bir sonuca ulaşmış durumdayız. Elbette hem işleme tesisleri açısından hem ihracata hazırlık açısından hem de iç piyasaya bunların ulaştırılması açısından daha yapmamız gereken yatırımlar var. Bunları da planlıyoruz, planlamaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, 2025 yılı içerisinde Borçka Barajı'nda 3 bin ton Türk somonu üretiminin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Artvin, Türk somonu üretiminin en önemli alanlarından bir tanesi. Şu anda biz Borçka Barajı'ndayız. 2025'te 3 bin tonluk bir üretimi olmuş. Burada 11 tesis var ve bunun karşılığı 765 milyon lira. Bu rakamları sadece birer rakam olarak görmemek lazım, aynı zamanda bulunduğu şehre çok önemli bir ekonomik katkı da sağlamış oluyor. Artvin'in bu potansiyelini, daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Temel olarak şunu söylemek istiyorum; balıkçılık konusu üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, barajlarla dolu ülkemiz çok daha büyük bir potansiyele sahip. Bunu harekete geçirdik, daha da geçirmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla balıkların herhangi bir şeyden rahatsız olması söz konusu değil. Bu sektör geliştikçe hem yetiştiricilikte hem avcılıkta ülkemize çok ciddi katkılar sağlayacak" dedi.

